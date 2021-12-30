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Кремль ответил Белому дому на слова об отсутствии попыток снизить напряжение

Кремль: Россия никогда не была первоисточником напряжения в отношениях с США

Фото: Konstantin Kokoshkin / Goballookpress.com

Россия никогда не была первоисточником напряжения в отношениях с США. Так пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил на заявления Белого дома об отсутствии попыток Москвы снизить напряжение между странами, сообщает в четверг, 30 декабря, «Интерфакс».

Москва всегда говорила о том, что принимала и будет принимать меры, необходимые для обеспечения собственной безопасности, напомнил официальный представитель президента России.

Он также заявил, что риска отмены двусторонних консультаций по гарантиям безопасности после запланированного на 30 декабря телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена нет.

Комментируя высказанное Белым домом мнение о том, что присутствие российских войск на границе с Украиной, не способствует снижению напряжения, Песков подчеркнул, что «передвижение наших вооруженных сил на нашей территории является исключительно нашей прерогативой».

Он также призвал обратить внимание на заявления представителей руководства Украины о том, что они не фиксируют какого-то чрезвычайного скопления российских войск у границы.

Ранее стало известно, что 30 декабря в 23:30 по московскому времени президенты России и США проведут телефонный разговор. Уточняется, что политики затронут целый спектр тем, в том числе предстоящие переговоры, а также встречу на площадке ОБСЕ и заседание Совета Россия — НАТО. Кроме того, Путин и Байден могут рассмотреть ход переговоров с Ираном по ядерной сделке.

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Игорь Дмитров
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