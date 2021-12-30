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Нарколог объяснил предрасположенность россиян к алкоголизму в северных регионах

Нарколог Вяльба: северные регионы предрасположены к алкоголизму из-за климата и темноты

Фото: Globallookpress.com

Врач-психотерапевт, нарколог Юрий Вяльба заявил, что россияне в северных регионах страны больше предрасположены к алкоголизму. Он рассказал о причинах предрасположенности в беседе с РИА Новости.

По словам нарколога, это связано в том числе с климатическими условиями.

Также у жителей севера есть психологическая особенность из-за того, что там быстро наступает зима, и рано темнеет. Врач добавил, что в этих регионах недостаточно «культурных процессов», и люди в таких условиях зачастую остаются дома и выпивают.

Вяльба подчеркнул, что в Ингушетии, Чечне и Дагестане россияне, наоборот, меньше употребляют алкоголь, так как основная религия там запрещает его. «Ингушетия, Чечня и Дагестан мусульманские республики, у них религия запрещает потреблять алкоголь. Люди стараются придерживаться тех канонов, которые предписывает вера, соответственно и пьют меньше», — сказал нарколог.

Ранее были названы самые пьющие регионы России. Последнюю позицию в антирейтинге занял Чукотский автономный округ. 84-е место (от общего числа регионов РФ) у республики Коми и 83-е — у Сахалинской области. Также в «антирейтинг» непьющих регионов по итогам 2021 года попали Ненецкий автономный округ и Кировская область.

Марина Совина
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