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Россиянам назвали самые опасные новогодние блюда

Диетолог Круглова: долго стоявшие на столе заправленные салаты и алкоголь бывают опасны

Фото: Depositphotos.com

Врач-диетолог Наталья Круглова в разговоре с «Лентой.ру» назвала россиянам самые опасные новогодние блюда. По ее словам, для здоровья могут быть опасны салаты с заправками, которые долго простояли на праздничном столе, и другие не доеденные сразу блюда.

«Если их приготовили и оставили на праздничном столе, то это такая питательная среда для патогенной микрофлоры, что может приводить к отравлению», — сказала она. Причиной отравления могут стать и горячие блюда, которые тоже долго простояли на столе, отметила врач.

Круглова напомнила, что опасным продуктом также является алкоголь, который оказывает отравляющее действие на все органы и системы из-за своей токсичности.

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Ранее москвичам рекомендовали встретить Новый год по камчатскому времени в 15:00, чтобы избежать переедания и вредных ночных застолий. Как заявила профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева, в дневное время организм лучше переваривает и усваивает пищу. Она также рекомендовала не голодать перед праздником.

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Майя Гавашели
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