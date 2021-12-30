Каждый пятый россиянин заявил о планах начать инвестировать в 2022 году

Больше всего в следующем году россияне хотят найти новую работу: так ответил каждый четвертый (24 процента опрошенных). Такие результаты продемонстрировал совместный опрос СберСтрахования жизни и СберСтрахования. При этом в конце 2019 года такое новогоднее обещание дали всего 13 процентов респондентов.

В тройку главных предновогодних обещаний также вошли покупка машины (22 процента) и инвестирование (21 процент). Характерно, что за прошедшие два года число желающих приобрести авто снизилось (в 2019-м — 28 процентов), а инвестировать — выросло (в 2019-м — 16 процентов). Это может быть связано с тем, что с развитием сервисов такси и каршеринга, потребность в личном автомобиле становится менее актуальной, а вот инвестирование, которое сегодня доступно каждому прямо в смартфоне, воспринимается как жизненно необходимый элемент успешной жизни.

Хорошо встретить следующий Новый год, в том числе достойным столом, намереваются 19 процентов россиян (двумя годами ранее — 27 процентов). Чуть меньше людей (16 процентов) пообещали себе вернуться в комфортный вес или перейти на здоровое питание — здесь, напротив, отмечается рост с 12 процентов в 2019 году.

Купить жилье в 2022 году собираются 14 процентов респондентов (в 2019-м — всего 6 процентов). Каждый десятый намерен начать посещать фитнес-центр или спортзал, 6 процентов планируют пополнение в семье и столько же — повышение квалификации. По 4 процента ответов набрали посещение салонов красоты и грамотное управление семейным бюджетом. 4 процента россиян хотят переехать (в том числе 2 процента — в другой город), 3 процента — открыть собственный бизнес. Лишь по 1 проценту респондентов планируют расстаться с вредными привычками и совершить новогоднее путешествие по России или за границу — об этих планах опрошенные упоминали реже всего.

«Под Новый год мы часто загадываем желания и даем себе обещания измениться к лучшему. Для выполнения этих обещаний важна не только сила воли, но и сила привычки. Сбер тоже помогает клиентам формировать полезные привычки, повышающие качество жизни. Например, привычку копить — с помощью накопительного страхования жизни. Или привычку страховаться — благодаря полисам с ежемесячной оплатой, которые можно приобрести на любой актуальный период, а не только на год. А привычку грамотно планировать семейный бюджет и инвестировать помогут сформировать наши сервисы финансового планирования в СберБанк Онлайн: "Голосовой финансовый советник", "Инвестиционное консультирование" и "Советы". С их помощью все вопросы, связанные с деньгами, станут прозрачнее и понятнее», — отметила Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка.

Исследование проводилось в декабре 2021 года в крупных городах по репрезентативной выборке. В опросе приняло участие 3000 респондентов.

