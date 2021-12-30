МВД подготовило требования к допустимому оружию для самообороны в России

Министерство внутренних дел (МВД) России подготовило требования к оружию для самообороны, которое как ввозится в Россию, так и производится внутри страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий проект приказа ведомства.

Речь идет о требуемых параметрах для травматических и газовых пистолетов и револьверов, механических распылителей и аэрозольных устройства, а также электрошокеров. Так, огнестрельное оружие ограниченного поражения (так называемые травматы), не должны быть переделаны из огнестрельного оружия, а также иметь конструкцию, которую можно переделать в огнестрельное оружие.

Кроме того, травматическое оружие не должно иметь конструкцию, позволяющую отсоединить ствол от корпусной детали или затвора — фиксация должна быть выполнена стальными штифтами. Травмат не должен стрелять патронами к огнестрельному оружию и патронами с металлическим сердечником. На стреляных гильзах должны быть признаки, которые смогли бы определить этот тип оружия.

Аналогичные требования установлены к газовому оружию. Механические распылители, аэрозольные и другие устройства не должны иметь форму, которая бы имитировала огнестрельное оружие, а газовые пистолеты и баллончики должны иметь яркую окраску корпуса. На электрошокеры должны быть нанесены индивидуальные номера только на металлических деталях изделия. и также не должны изготовляться в форме боевого оружия.

Ранее сообщалось, что МВД России готовит изменения криминалистических требований к оружию и патронам. Приказ гласит утвердить согласованные с Росгвардией и Росстандартом прилагаемые криминалистические требования к техническим характеристикам оружия. Это касается гражданского и служебного оружия, а также патронов к нему. Нововведения не коснутся оружия, имеющего культурную ценность, в том числе копии антикварного оружия и реплики старинного оружия.

В декабре в Госдуму был внесен законопроект, cогласно которому все желающие получить огнестрельное оружие должны будут пройти проверку в ФСБ и МВД. Целью этой проверки будет выявление лиц, причастных к организованной преступности. Если проверка установит возможность применения оружия в противоправных целях, данные об этом будут переданы в Росгвардию, которая, в свою очередь, может отказать на один год в выдаче разрешения.