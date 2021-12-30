В России начнут ограничивать выдачу кредитов

С 1 января Банк России получит право вводить количественные ограничения на выдачу отдельных видов потребительских кредитов и займов в кредитных и микрофинансовых организациях. Новые правила вступают в силу в соответствии с законом от 6 декабря.

Теперь Центробанк сможет прибегнуть к так называемым макропруденциальным лимитам, устанавливая для учреждений максимально допустимую долю конкретных продуктов. Решение будут принимать, учитывая риски увеличения долговой нагрузки заемщиков, их определит ЦБ.

Новые ограничения не коснутся займов и кредитов для юридических лиц, а также физических лиц в том случае, если деньги нужны на предпринимательскую деятельность. Не распространяются они также на обязательства, обеспеченные ипотекой или заложенным автомобилем.

В ЦБ разъясняли, что задействовать инструмент планируют ко второй половине 2022 года: банкам обещали предоставить время, чтобы «они настроили свои системы» для отслеживания лимитов. Регулятор планирует задействовать механизм при усилении рисков.

