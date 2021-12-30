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Экономика

В России начнут ограничивать выдачу кредитов

ЦБ РФ с 1 января получит право вводить количественные ограничения на выдачу кредитов

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

С 1 января Банк России получит право вводить количественные ограничения на выдачу отдельных видов потребительских кредитов и займов в кредитных и микрофинансовых организациях. Новые правила вступают в силу в соответствии с законом от 6 декабря.

Теперь Центробанк сможет прибегнуть к так называемым макропруденциальным лимитам, устанавливая для учреждений максимально допустимую долю конкретных продуктов. Решение будут принимать, учитывая риски увеличения долговой нагрузки заемщиков, их определит ЦБ.

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Новые ограничения не коснутся займов и кредитов для юридических лиц, а также физических лиц в том случае, если деньги нужны на предпринимательскую деятельность. Не распространяются они также на обязательства, обеспеченные ипотекой или заложенным автомобилем.

В ЦБ разъясняли, что задействовать инструмент планируют ко второй половине 2022 года: банкам обещали предоставить время, чтобы «они настроили свои системы» для отслеживания лимитов. Регулятор планирует задействовать механизм при усилении рисков.

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Платон Щукин
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