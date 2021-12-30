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Площадь одного российского города увеличится в пять раз

Саратов по площади станет больше Санкт-Петербурга

Фото: Александр Макаров / Globallookpress.com

Территорию города Саратова планируют увеличить в пять раз до 2100 квадратных километров. Это будет сделано благодаря присоединению пригородного района, сообщает «Российская газета».

Изменения вступят в силу с 1 января 2022 года.

«В результате город, где проживают около 900 тысяч жителей, станет по площади больше Санкт-Петербурга и вторым в нашей стране после Москвы», — рассказали местные власти.

По словам главы города Михаила Исаева, расширение границ необходимо для развития Саратова. Он отметил, что развивать эти территории вместе логично, так как у них единая инфраструктура.

Ранее в августе министр обороны Сергей Шойгу предложил построить в Сибири несколько крупных городов и сделать их научно-промышленными и экономическими центрами. Министр посоветовал создать «три, а лучше пять» городов с населением до миллиона жителей. Инициативу поддержал губернатор Красноярского края Александр Усс.

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Анна Филипенко
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