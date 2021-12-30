В волосах российского подполковника обнаружили высокую дозу токсичного металла

В Москве у госпитализированного подполковника МВД количество таллия в моче превышает норму почти в тысячу раз, а доза токсичного металла в волосах офицера составляет 957 мкг/кг, что превышает предельно допустимый уровень в 50 раз. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Офицер попал в больницу 19 ноября, однако тогда врачи не рассматривали версию об отравлении. Медики поставили диагноз полинейропатия (нарушение, связанное с поражением нервной системы). Однако состояние больного стремительно ухудшалось: он перестал отвечать на звонки жены и не узнавал родных, также у него начались проблемы с памятью и стали выпадать волосы.

Супруга, приехавшая навестить мужа в больницу, первая задумалась об отравлении. Она тайно срезала часть волос мужа и отправила их на исследование. В лаборатории подтвердили догадки женщины: выяснилось, что количество токсичного металла в организме ее мужа многократно превышает норму. Узнав об этом, врачи перевели мужчину в институт имени Склифосовского, где он сейчас находится в тяжелом состоянии.

По данным издания, подполковник уволился из МВД несколько лет назад. Перед увольнением он работал замкомандира батальона ДПС в подмосковном Дмитрове. После этого он занимался своим бизнесом.

