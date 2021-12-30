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В Москве потеплеет к Новому году

Метеоролог Локощенко: новогодней ночью в Москве будет теплее, чем в последние дни

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Декабрь выдался довольно холодным, в Москву пришла настоящая русская зима, от которой россияне, возможно, отвыкли, рассказал «Ленте.ру» ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ и главный специалист прогностического центра «МЕТЕО» Михаил Локощенко. Он также поделился прогнозом на новогоднюю ночь.

По словам метеоролога, среднемесячная температура в декабре в столице составит около минус 7 градусов, что ниже современной и исторической климатических норм (минус 5,3 и минус 6,2 градуса соответственно). «Нынешний декабрь холоднее обеих этих норм, что бывает не так часто. Мы привыкли к очень теплым декабрям, когда постоянно оттепели, снега или нет совсем, или он быстро тает. Сейчас очень мощный снежный покров, высота которого превышает многолетние значения для этих дней, и температура ниже нормы», — отметил он.

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В декабре 2021 года температура в столице не опускалась ниже минус 22 градусов, однако эти показатели далеки от рекордно низких, обратил внимание Локощенко: «Для сравнения, 31 декабря 1978 года температура в Москве достигла минус 38,4 градуса. С тех пор прошло более 40 лет, но ничего похожего даже близко не было».

На текущий момент, по словам метеоролога, Москва находится в зоне градиентных потоков между антициклоном с центром над Западной Сибирью и циклоном в Норвежском море. «Этот циклон движется на восток, поэтому, скорее всего, в новогоднюю ночь мы окажемся в зоне его влияния, и новогодней ночью будет теплее, чем в последние дни. Температура либо приблизится к нулю, либо будет слабоотрицательной, и возможны осадки в виде снега», — поделился прогнозом Локощенко.

Ранее были названы российские города с идеальной погодой в новогоднюю ночь.

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Екатерина Смирная
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