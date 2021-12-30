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Кремль раскрыл планы Путина на 31 декабря

Песков заявил, что 31 декабря у Путина будет «обычный полурабочий нерабочий день»

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

В преддверии Нового года, 31 декабря, у президента России Владимира Путина будет «обычный полурабочий нерабочий день». О планах главы государства рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«У президента нет никаких официальных и публичных мероприятий. Такой полурабочий нерабочий день президента. Полностью выходного дня не может быть у президента по определению», — рассказал пресс-секретарь президента.

Ранее Путин пошутил о своих планах на новогоднюю ночь. «Сидеть вместе с близкими, встречать Новый год, слушать президента... поздравление президента», — сказал он.

Песков в свою очередь отмечал, что глава государства проведет праздник в компании родных и близких, однако во время рождественской недели частично будет работать. По словам представителя Кремля, Путин редко проводит это время целиком как «новогодние праздники», но первые несколько дней он будет отдыхать.

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Варвара Кошечкина
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