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Путин учредил в российской армии новый праздник

Путин подписал указ об установлении в Вооруженных силах Дня трубопроводных войск

Президент России Владимир Путин учредил новый праздник в Вооруженных силах — День трубопроводных войск. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Новый праздник в российских войсках будут отмечать 14 января. «Установить в Вооруженных Силах Российской Федерации День трубопроводных войск и отмечать его 14 января», — говорится в документе, подписанном главой государства.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания, 30 декабря.

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Никита Абрамов
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