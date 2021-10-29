У преподавателей российских вузов появится профессиональный праздник

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил в течение месяца принять документ, который установит в стране профессиональный праздник для преподавателей вузов. Соответствующее распоряжение главы российского кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно обнародованному документу, Минобрнауки России поручено принять нормативный правовой акт об установлении профессионального праздника — Дня преподавателя высшей школы.

Ранее министерство науки и высшего образования России подготовило инструкцию для школ и вузов по действиям при вооруженном нападении. Ее разрабатывали вместе со специалистами в области безопасности. Ведомство показало слайды с пошаговыми действиями в случае вооруженного нападения на образовательное учреждение.

В инструкции говорится, что, услышав звуки стрельбы, нужно скрыться в запирающемся помещении. Попав в него, следует забаррикадироваться с помощью стульев, парт и других подручных средств. Важно держаться подальше от окон и лечь на пол. О нападении по возможности необходимо сообщить, позвонив по номеру 112. О критической ситуации стоит предупредить близких и друзей с помощью звонка или СМС.