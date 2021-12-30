Доступ на Красную площадь ограничат на Новый год

В Москве 31 декабря с 17:00 будет ограничен доступ на Красную площадь. Нововведение перед празднованием Нового года связано с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на власти столицы.

В столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции заявили, что таким способом хотят избежать скопления людей. В городе продолжает действовать ряд ограничений из-за коронавируса.

В период новогодних праздников в Москве будут проводить контрольно-профилактические мероприятия, чтобы обеспечить безопасность горожан и охрану общественного порядка. «Особое внимание при их проведении будет уделяться профилактике нарушений общественного порядка, а также контролю соблюдения миграционного законодательства, в том числе режима пребывания на территории Российской Федерации», — отметили в ведомстве.

Ранее в Минздраве посоветовали россиянам не планировать зарубежные поездки на период новогодних праздников из-за омикрон-штамма коронавируса. В случае поездки туристам нужно предварительно сделать прививку и соблюдать общие меры профилактики.