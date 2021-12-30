Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

Музей книги Чехова откроет выставку «Сахалин и Курилы: сквозь время»

Музей книги Чехова откроет выставку «Сахалин и Курилы: сквозь время»

Фото: sakhalin.info

Музей книги Чехова «Остров Сахалин» 2 января откроет выставку «Сахалин и Курилы: сквозь время». Об этом сообщает «Сахалин Инфо».

Выставка приурочена к 75-летию образования Сахалинской области.

Выставочный проект «Сахалин и Курилы: сквозь время» — это творческий взгляд на развитие островов. В зале будут представлены предметы из фондов литературно-художественного музея книги Чехова «Остров Сахалин», областного художественного музея и Невельского историко-краеведческого музея.

«Ранее эта выставка была представлена на специальных планшетах почти в каждом районе на проекте "Сахалинское лето". Мы проделали огромный путь — от юга до самого севера Сахалина на Музеемобиле. Проект был тепло встречен жителями городов, так как мы привозили не только выставку, но и интерактивные занятия, лекции, исторические фильмы и настольную игру "Острова сокровищ". Также с нами путешествовали артисты Сахалинской филармонии, которые проводили вечерние концерты», — рассказала директор музея Евгения Фирсова.

Дополнительно в экспозиции можно посмотреть уникальные документальные репортажи и сюжеты, созданные местными журналистами в 60‑80-х годах XX века, предоставленные государственным историческим архивом Сахалинской области.

«Лента добра» в Telegram приносит счастье и возвращает веру в человечество. Подписывайся!
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Подсчитана стоимость новогоднего подарка от Лукашенко для Путина
Переехавшая из России в США блогерша развеяла популярный миф об американцах
Российским компаниям разрешат платить налоги по-новому
Дождь из белых окуней прошел в американском городе
Звезду поп-MMA депортировали из России
Украинcкий священник попросил прихожан не умирать зимой
Кадыров раздал бойцам автомобили Mercedes и миллионы рублей
Российского автогиганта вернули из зарубежного офшора в страну
Убийство беременной россиянки раскрыли спустя 12 лет
Российские шлагбаумы оказались источником киберугрозы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter