Музей книги Чехова откроет выставку «Сахалин и Курилы: сквозь время»

Музей книги Чехова «Остров Сахалин» 2 января откроет выставку «Сахалин и Курилы: сквозь время». Об этом сообщает «Сахалин Инфо».

Выставка приурочена к 75-летию образования Сахалинской области.

Выставочный проект «Сахалин и Курилы: сквозь время» — это творческий взгляд на развитие островов. В зале будут представлены предметы из фондов литературно-художественного музея книги Чехова «Остров Сахалин», областного художественного музея и Невельского историко-краеведческого музея.

«Ранее эта выставка была представлена на специальных планшетах почти в каждом районе на проекте "Сахалинское лето". Мы проделали огромный путь — от юга до самого севера Сахалина на Музеемобиле. Проект был тепло встречен жителями городов, так как мы привозили не только выставку, но и интерактивные занятия, лекции, исторические фильмы и настольную игру "Острова сокровищ". Также с нами путешествовали артисты Сахалинской филармонии, которые проводили вечерние концерты», — рассказала директор музея Евгения Фирсова.

Дополнительно в экспозиции можно посмотреть уникальные документальные репортажи и сюжеты, созданные местными журналистами в 60‑80-х годах XX века, предоставленные государственным историческим архивом Сахалинской области.

