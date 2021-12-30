Сближение самолета-разведчика США с бортом «Белавиа» вышло за безопасные границы

Самолеты НАТО, которые летают в воздушном пространстве над нейтральными зонами без связи и без опознавательных знаков, представляют угрозу для пассажирских бортов, рассказал «Ленте.ру» бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов. Он оценил опасность сближения самолета-разведчика США с белорусским пассажирским авиалайнером.

«1300 метров — это меньше безопасной дистанции, но не критично. Cкажем так, иногда бывает в сотнях метров самолеты расходятся», — отметил бывший пилот. По его словам, рассмотреть приближающийся самолет без опознавательных знаков можно только визуально, так как система слежения воздушных судов его не отображает.

На такие случаи есть определенные правила. «Если видишь, что летит к тебе навстречу слева другое воздушное судно, то нужно отвернуть вправо и вниз на 300 футов снизиться, если справа, то отворачиваешь влево и набираешь высоту», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что американский RC-135V, выполняя разведывательный полет без контакта с диспетчерами, сблизился с пассажирским авиалайнером Boeing 737 белорусской авиакомпании «Белавиа». Разница в высоте между двумя воздушными судами составляла всего 1,3 тысячи метра.

