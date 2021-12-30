Уральский мальчик спас залезших в трубу новорожденных щенков и попал на видео

Уральский мальчик спас залезших в трубу новорожденных щенков в Березовском, расположенном в Свердловской области. Необычная спасательная операция попала на видео. Его публикует сообщество «Березовский. Новости золотого города» во «ВКонтакте».

Ученик второго класса лицея №7 Андрей Шакиров вызвался на помощь, когда активисты начали искать по социальным сетям людей, которые могли бы залезть в узкую трубу и достать из нее щенят. Такие просьбы волонтеров появлялись в разных сообществах. На них отреагировали больше 30 горожан, однако в итоге к «спасательной операции» подключили второклассника.

Он прополз около пяти метров вперед по углублению, достал до щенят и положил их в ящик, покрытый теплой тканью. После этого он осмотрелся, чтобы не забыть на холоде ни одного щенка, и медленно начал возвращаться обратно. В этот момент все его действия контролировали взрослые, они помогли ученику местной школы вылезти наружу.

На записи видно, как горожане вытягивают мальчика за ноги. «У нас вот мальчик, герой наш, в городе Березовский. Спасибо тебе огромное!» — заявила автор ролика.

В настоящий момент мать с щенками находится на передержке. Активисты сейчас в поисках нового дома для них.

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