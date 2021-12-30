Блогерша назвала главную ошибку при умывании

Блогерша назвала главную ошибку, которая допускается при уходе за кожей лица, и удивила подписчиков. На опубликованное в TikTok видео обратили внимание в The Sun.

Жительница Лондона Мэтти разместила в соцсети короткий ролик, в котором заявила, что многие люди неправильно умываются. По ее словам, первая ошибка заключается в том, что процессу очищения лица уделяется мало времени. «Средству для умывания нужно время, чтобы подействовать на кожу. Я наношу его и массирую лицо в течение 60 секунд», — объяснила она, добавив, что при очищении в два этапа она вдвое увеличивает время для каждого продукта.

Публикация стала вирусной и набрала 175 тысяч просмотров и больше 4000 лайков. Подписчики принялись обсуждать слова Мэтти в комментариях. «60? Я, наверное, уделяю этому максимум 20 секунд», «Нанести умывающее средство, почистить зубы, умыть лицо... Как же долго», «Я ленюсь по утрам», — высказывались они.

Ранее в декабре россиянам дали советы по уходу за лицом зимой. Кожу необходимо увлажнять кожу кремом и сыворотками, чтобы избежать преждевременного старения и появления морщин.