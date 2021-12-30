Назван самый жестокий сериал киновселенной Marvel
«Соколиный глаз» назван самым жестоким сериалом киновселенной Marvel. Об этом сообщает портал Screen Rant.
Отмечается, что главный персонаж шоу Клинт Бартон побил рекорд по количеству убийств в кадре — авторы статьи подсчитали, что от его рук погибло более 50 человек. При этом журналисты не учитывали выстрелы в конечности и использование стрел, которые не приводят к летальному исходу.
В прошлом году исследование, проведенное ресурсом Film Franchise Showdown, показало, кто является самым ценным героем вселенной Marvel. Было проанализировано 23 фильма студии: их отсортировали по окупаемости и отзывам кинокритиков. Учитывались бюджеты на производство, кассовые сборы, оценки на IMDb и на других подобных сервисах, номинации и награды на фестивалях.
Персонаж Соколиный Глаз, появившийся в шести блокбастерах и сыгранный актером Джереми Реннером, оказался самым ценным. В случае с ним показатель рентабельности инвестиций составил 5,3 за один фильм.