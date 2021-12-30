Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Назван самый жестокий сериал киновселенной Marvel

Сериал «Соколиный глаз» побил рекорд по количеству убийств в кадре

Кадр: телесериал «Соколиный глаз»

«Соколиный глаз» назван самым жестоким сериалом киновселенной Marvel. Об этом сообщает портал Screen Rant.

Отмечается, что главный персонаж шоу Клинт Бартон побил рекорд по количеству убийств в кадре — авторы статьи подсчитали, что от его рук погибло более 50 человек. При этом журналисты не учитывали выстрелы в конечности и использование стрел, которые не приводят к летальному исходу.

В прошлом году исследование, проведенное ресурсом Film Franchise Showdown, показало, кто является самым ценным героем вселенной Marvel. Было проанализировано 23 фильма студии: их отсортировали по окупаемости и отзывам кинокритиков. Учитывались бюджеты на производство, кассовые сборы, оценки на IMDb и на других подобных сервисах, номинации и награды на фестивалях.

Материалы по теме:
Гей, соколик! Вышел самый бессмысленный проект Marvel. Что не так с сериалом «Соколиный глаз»?
Гей, соколик!Вышел самый бессмысленный проект Marvel. Что не так с сериалом «Соколиный глаз»?
10 декабря
Время новых героев Любящий гей, опасная феминистка и коп в плаще: как меняются главные персонажи кинокомиксов
Время новых героевЛюбящий гей, опасная феминистка и коп в плаще: как меняются главные персонажи кинокомиксов
12 сентября

Персонаж Соколиный Глаз, появившийся в шести блокбастерах и сыгранный актером Джереми Реннером, оказался самым ценным. В случае с ним показатель рентабельности инвестиций составил 5,3 за один фильм.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Марина Погосян
Обсудить
Последние новости
Минфин прокомментировал возможное повышение налогов в 2022 году
Перуанские шаманы провели обряд над портретом Зеленского
В России начнут торговать лекарствами через интернет
Многодетная семья застряла в аэропорту из-за задержки рейса и оголодала
Перечислены самые модные кроссовки на 2022 год
Группа подростков подала в суд на 33 страны
Оценена необходимость военного союза России и Китая для борьбы с США
Известная журналистка указала на главные ошибки Дудя
Умерла народная артистка России Лидия Захаренко
100-летний ветеран Второй мировой войны раскрыл секрет долголетия
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter