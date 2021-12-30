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Россияне с 1 января смогут получить налоговый вычет за занятия спортом

Россияне с 1 января смогут получить налоговый вычет до 15 тысяч рублей за занятия спортом

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Россияне с 1 января смогут получить налоговый вычет до 15 тысяч рублей за занятия спортом, рассказал агентству «Прайм» ведущий юрист Евразийской Юридической Ассоциации «Сенатор» Юрий Захаров.

Таким правом обладают граждане, которые платят НДФЛ и достигли 18 лет. Получить вычет получится, если организация была включены в специальный перечень, и физкультура и спорт являлись основным видом деятельности. Для этого необходимо предоставить подтверждающие занятие спортом документы — чек и договор.

Максимальный размер нового вычета не должен превышать 120 тысяч рублей за год.

Варвара Кошечкина
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