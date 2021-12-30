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Спорт

Китайских футболистов заставят свести татуировки

Спортивные власти Китая борются с татуировками у футболистов сборных, их заставят свести
Чжан Линьпэн

Чжан Линьпэн. Фото: Dave Hunt / EPA

Спортивные власти Китая устроили борьбу с татуировками у футболистов, вызывающихся в национальные сборные страны. Об этом сообщает South China Morning Post.

Главное управление спорта КНР (GAS) выпустило заявление с призывом к игрокам свести имеющиеся татуировки. Также вводится строгий запрет на нанесение на тело новых изображений.

GAS допускает сохранение игроками сборных татуировок только при наличии особых обстоятельств. Разрешение должно быть согласовано с командой, а изображения заставят скрыть под одеждой во время тренировок и матчей.

В рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) сборная Китая находится на 74-й позиции. В квалификации чемпионата мира-2022 команда дошла до третьего этапа. В группе из шести сборных после шести туров китайцы находятся на пятом месте. Прямую путевку на турнир получат две лучшие команды, еще одна — сыграет в стыковых встречах.

Алексей Гусев
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