Четверо подростков напали на полицейских в Иванове и украли их видеорегистратор

Четверо подростков в Иванове напали на полицейских, которые помешали им украсть аккумулятор из автомобиля. В отношении всех четверых возбуждены уголовные дела. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 30 декабря, сообщили в пресс-служба областного управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, ранним утром 28 декабря ивановскую полицию вызвал местный житель, из чьей машины четверо подростков пытались украсть аккумулятор. Подростки скрылись перед приездом патрульных. Тогда полицейские начали колесить по улицам и в конце концов нашли подходящую под описание компанию.

Когда полицейские попытались задержать хулиганов, те дали отпор и полезли драться, после короткой стычки двое подростков сбежали — один из них был в наручниках, а второй сорвал с полицейского нательный видеорегистратор.

Вскоре после случившегося полицейские выяснили личности сбежавших хулиганов, стражи порядка уже вернули себе наручники и видеорегистратор. Всем четверым вменяют статью «Применение насилия в отношении представителя власти» УК РФ — это наказывается сроком до пяти лет лишения свободы или штрафом до 200 тысяч рублей.