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Пассажирка самолета внезапно узнала о болезни и забаррикадировалась в туалете

Американка во время полета узнала, что заразилась COVID-19, и закрылась от всех в туалете

Американская туристка во время перелета узнала о том, что заразилась коронавирусом, и решила забаррикадироваться от всех пассажиров до конца полета в туалете. Об этом пишет Fox News.

Жительница Чикаго Мариса Фотиео в декабре полетела на каникулы в Исландию. Во время полета девушка внезапно почувствовала недомогание и боль в горле и поэтому решила сдать экспресс-анализ на COVID-19 — с собой у нее было несколько тестов. Узнав о положительном результате, американка захотела изолироваться от попутчиков.

Девушка предупредила стюардессу, что заразилась коронавирусом. Так как на борту не было достаточно свободных мест, чтобы Фотиео сидела отдельно, бортпроводница разрешила ей закрыться в уборной самолета на оставшиеся четыре часа полета. Американка поделилась видео о своей изоляции в социальных сетях — ролик быстро стал вирусным, набрав 4,2 миллиона просмотров. Позже на случай обратили внимание национальные СМИ.

«Не могу поверить, что провела четыре часа в этой уборной, но это именно то, что должен был сделать каждый из нас, оказавшись на моем месте», — считает Фотиео.

Дарья Рыбак
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