Турция выразила готовность помочь деэскалации между Россией и Украиной

Анкара выразила готовность помочь деэскалации и снижению напряженности между Россией и Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын, его слова приводит «Интерфакс».

«Мы призываем обе стороны как можно скорее снизить уровень напряженности, чтобы предпринимать необходимые шаги для предотвращения военного конфликта в Донбассе на восточной Украине», — подчеркнул он.

По словам Калына, Турция и лично Эрдоган готовы сыграть роль в разрешении ситуации, о чем турецкий лидер заявлял президентам Украины и России Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину.

Пресс-секретарь добавил, что глава государства поможет в реализации политики разумной дипломатии и достижения результатов в этом процессе. Он указал, что именно Турция может оказать помощь в урегулировании, поскольку имеет хорошие отношения с Москвой и Киевом.

Калын отметил, что Анкара обеспокоена складывающейся обстановкой и продолжает следить за ней. Он заключил, что в глобальном контексте следует говорить о противостоянии России и НАТО.

Ранее профессор Университета Йылдырым Беязит в Анкаре Салих Йылмаз указал на незаинтересованность США в мире на Украине. Политолог пояснил, что горячий конфликт на Украине, пусть и ограниченный по масштабу, может стать важным козырем США в противостоянии с Россией.

