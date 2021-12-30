Украинский журналист назвал женщин «самками крепостных» из-за нежелания воевать

Украинские женщины, которые не желают воевать за свою родину, являются «самками крепостных». Такое заявление на своей странице в Facebook опубликовал украинский журналист, глава крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев.

Речь идет о скандале, который начался на Украине из-за приказа Министерства обороны о необходимости всем женщинам в возрасте от 18 до 60 лет явиться в военкоматы в течение 2022 года. Там их должны проверить на пригодность к постановке на воинский учет в зависимости от специальности и места работы.

Журналист возмутился нежеланием части девушек проходить эту процедуру и назвал их людьми, готовыми «продать в рабство своих детей».

«В биографии самого Муждабаева строчки о воинской службе нет. После окончания школы в Тамбове в 1989 году (...) Муждабаев поступил в Тамбовский институт, а бросив его, пошел работать в газету "Тамбовские губернские ведомости", а не служить в армию. В разгар войны на Донбассе в 2014-2015 годах Муждабаев также не в окопах на передовой воевал, а работал в Москве заместителем главного редактора газеты "Московский комсомолец"», — отреагировали на его слова журналисты издания «Страна.ua».

Муждабаев покинул Россию в 2015 году из-за обвинений в призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма. Он призывал захватывать граждан России, проживающих на Украине, для обмена на режиссера Олега Сенцова, который отбывал наказание в российской тюрьме.