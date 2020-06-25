Российского журналиста объявили в международный розыск за призывы к терроризму

Российскому журналисту Айдеру Муждабаеву заочно предъявлено обвинение в призывах к терроризму, он был объявлен в международный розыск. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Он обвиняется в совершении публичных призывов к осуществлению террористической деятельности и в публичном оправдании терроризма (часть 2 статья 205.2 Уголовного кодекса России). Дело было возбуждено из-за публикаций журналиста в Facebook, в которых, как утверждается, он призывал силой захватывать граждан России, находящихся на Украине, для их последующего обмена на режиссера Олега Сенцова, который осужден в России за терроризм.

Муждабаев с 2015 года находится на Украине, где занимает должность заместителя генерального директора крымскотатарского телеканала ATR. До отъезда он работал в газете «Московский комсомолец».

В августе 2015 года суд в России приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в создании террористической группы, действовавшей в Крыму. Режиссер отбывал наказание в колонии №8 города Лабытнанги и был освобожден 7 сентября 2019 года в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом.

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