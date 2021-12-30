Иран запустил космическую ракету со спутником

Иран запустил в космос ракету со спутником. На орбиту Тегеран собирается вывести аппарат с тремя исследовательскими модулями, сообщает Al Jazeera со ссылкой на иранские государственные СМИ. Запуск прошел на фоне продолжающихся переговоров по «ядерной сделке» в Вене.

По некоторым данным, запуск иранской ракеты «Феникс» прошел успешно. Все три модуля доставлены на околоземную орбиту — на высоту 470 километров. Министерство обороны Ирана заявило, что отправило космический груз на орбиту исключительно в научных целях.

Пуск ракеты произошел во время продолжающихся переговоров Ирана с США и другими странами-посредниками по поводу заключения нового Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана. В 2018 году подобный запуск вызвал резкую реакцию со стороны Вашингтона, который в одностороннем порядке вышел из соглашения и возобновил экономические санкции против Ирана.

Переговоры удалось возобновить осенью 2021 года, однако в США уже разрабатывают сценарии на случай провала новой сделки. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее в декабре заявила, что Вашингтон ведет дипломатическую работу в этом направлении с другими странами-участниками СВПД.