Бывший боец UFC признался в оказании секс-услуг ради карьеры в MMA

Японский боец смешанного стиля (MMA) Йошинори Хори признался в социальных сетях, что работал в секс-индустрии. Об этом он написал в Twitter.

26-летний спортсмен, на счету которого одно выступление в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), рассказал, что оказывал секс-услуги мужчинам. Хори подчеркивает, что не является гомосексуалистом, но отмечает, что подобный заработок позволил ему реализовать свою карьерную мечту — выступать в MMA.

«Я получил 20 тысяч иен менее чем за час. Тогда это были большие деньги. Я сумел быстрее попасть в MMA. Конечно, о прошлом непросто вспоминать. Но пока я жив, я гонюсь за мечтой!» — написал он.

Хори представляет японскую организацию Rizin, в рамках которой он выиграл три последних поединка. До этого он выступал в Pancrase. В июле 2019-го он провел единственный бой в UFC. Японец уступил в четвертом раунде нокаутом канадцу Хакиму Даводу.