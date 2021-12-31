За сутки в России зафиксировано более 20 тысяч случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в России выявили 20 638 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Из них 8,3 процента оказались без клинических проявлений инфекции. 912 человек умерли от последствий COVID-19, сообщает Оперативный штаб по ситуации с коронавирусом в России в своем Telegram-канале.

Сравнительно с показателями четверга, 30 декабря, заболеваемость немного снизилась: накануне фиксировалось более 21 тысячи случаев заражения.

Кроме того, полностью выздоровели за сутки 40 692 человека.

Наибольшее число заболевших выявлено в Москве — 2739 человек, в Санкт-Петербурге — 1529 человек и в Московской области — 1197 человек. Меньше всего случаев инфекции зафиксировано за сутки на Чукотке: там выявлено три человека с COVID-19.

С начала пандемии в России зарегистрировано 10 499 982 случая коронавируса в 85 регионах. За этот период зафиксировано 308 860 летальных исходов, выздоровели 9 463 919 человек.