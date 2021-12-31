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Экс-премьер Украины подал иск в суд из-за введенных против него санкций

Бывший премьер-министр Украины Азаров подал иск в суд к СБУ и СНБО

Фото: Globallookpress.com

Экс-премьер Украины Николай Азаров подал иск в суд к Службе безопасности (СБУ) страны и Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) из-за введенных против него санкций. Об этом пишет ТАСС.

Иск бывшего премьер-министра зарегистрировал Окружной административный суд Киева. Как уточняет агентство, Азаров требует признать бездействие СБУ и СНБО по вопросу об отмене санкций против него.

Среди требований иска — «признать противоправным бездействие СБУ, которое, по мнению истца, заключается в невнесении в СНБО Украины предложения об отмене в отношении него санкций, а также обязать СБУ внести в СНБО Украины такие предложения».

Ранее в декабре бывший глава украинского правительства Николай Азаров рассказал о националистическом психозе, который захлестнул Украину перед крахом СССР и стал катастрофой для страны.

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Дарья Рыбак
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