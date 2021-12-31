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В сети власти азиатской страны обвинили в пособничестве исламистам из-за пляжа

В Бангладеш закрыли пляж для женщин из-за негодования в социальных сетях

Фото: Mohammad Ponir Hossain / Reuters

Власти Бангладеш передумали открывать пляж для женщин из-за обвинений в пособничестве политике жестких исламистов. Об этом пишет BBC News.

В четверг, 30 декабря, в Кокс-Базаре открыли специальную секцию пляжа для женщин, которая успела проработать всего несколько часов. Власти города столкнулись с волной негодования в социальных сетях — правительство было обвинено в пособничестве жестким исламистам, которые недавно провели в стране массовые митинги с требованием гендерной сегрегации на рабочих местах и ​​фабриках Бангладеш.

Политику властей также назвали покровительством движению «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), которая в последние месяцы ограничивает права женщин в Афганистане.

Отмечается, что решение об отделении секции пляжа было принято по просьбе некоторых женщин. Помимо прочего, этому событию предшествовал случай группового изнасилования местной жительницы в Кокс-Базаре, который шокировал страну и вызвал протест по поводу безопасности женщин в районе.

Ранее в декабре в Бангладеш 20 студентов приговорили к смертной казни за политическое убийство мужчины, который критиковал правительство страны в социальных сетях.

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Дарья Рыбак
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