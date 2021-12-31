Венгрия рассказала о своем интересе к переговорам России и НАТО

Венгрия заинтересована в том, чтобы переговоры между Россией, США и НАТО прошли и завершились успешно, поскольку это даст надежду не только на взаимопонимание между сторонами, но и на безопасность в Европе. Об этом рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, цитату приводит РИА Новости.

Мы очень довольны этим фактом (переговоров между сторонами), потому что если НАТО и Россия будут говорить друг с другом, появится надежда на какое-то взаимопонимание. Мы считаем вопросы безопасности в Европе критически важными, поэтому все, что призвано снизить напряженность в этом плане, служит нашим интересам», — подчеркнул министр.

Переговоры по гарантиям безопасности между Москвой, Вашингтоном и НАТО пройдут 10 января в Женеве. Инициативы РФ, которые будут обсуждать в ходе встречи, нацелены на создание и юридическое оформление новой системы договоренностей по безопасности, рассказал глава МИД Сергей Лавров. Эта система должна быть основана на принципе неделимости безопасности и отказе от попыток добиться военного превосходства.