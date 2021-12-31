Лавров пригрозил Западу последствиями в случае отказа от диалога по безопасности

Россия не позволит Западу «замотать» ее инициативы по безопасности в бесконечных дискуссиях. Если Евросоюз и США не ответят на российские предложения, Москва примет все меры для устранения угроз, пригрозил глава МИД России Сергей Лавров в интервью МИА «Россия сегодня».

«Если в разумный срок конструктивного ответа не последует и Запад продолжит свою агрессивную линию, то Россия будет вынуждена предпринимать все необходимые меры для обеспечения стратегического баланса и устранения неприемлемых угроз нашей безопасности», — заявил министр.

Он также раскрыл содержание предложений Москвы по гарантиям безопасности. Инициативы нацелены на создание и юридическое оформление новой системы договоренностей, которая будет основана на принципе неделимости безопасности и отказе от попыток добиться военного превосходства. Лавров подчеркнул, что Россия заинтересована именно в юридически обязывающих гарантиях.

Переговоры по гарантиям безопасности между Москвой, Вашингтоном и НАТО пройдут 10 января в Женеве.