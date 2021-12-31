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Названы сроки принятия решения о выдаче россиянина Франчетти Украине из Чехии

Чехия в начале 2022 года будет решать вопрос о возможной выдаче Киеву россиянина Франчетти
Александр Франчетти

Александр Франчетти. Фото: @KotNaMirotvorze

Чехия в начале 2022 года будет решать вопрос о возможности выдачи Киеву задержанного в аэропорту Праги россиянина Александра Франчетти. Такие сроки принятия решения назвал представитель пражской горпрокуратуры Алеш Цимбала, передает РИА Новости.

«В данном деле по-прежнему проходит предварительное расследование. Решение со стороны прокуратуры можно предположить в начале следующего года», — указал он.

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Цимбала добавил, что в настоящее время изучается в первую очередь наличие юридических препятствий для выдачи гражданина России на Украину. Если горпрокуратура сочтет это возможным, дело будет рассматриваться в городском суде Праги, а затем может быть передано в Верховный суд.

Окончательное решение будет выносить министр юстиции Чехии. Он может, но не обязан руководствоваться судебным решением, и будет действовать по собственному усмотрению.

12 сентября чешская полиция задержала Франчетти в аэропорту Праги. Ордер на его арест выдало украинское правительство. Киев обвиняет россиянина в участии и организации отрядов «Крымской самообороны», которые в 2014 году способствовали включению Крыма в состав России. На данный момент решается вопрос об экстрадиции арестованного российского гражданина на Украину.

Марина Совина
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