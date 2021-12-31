Захарова пожелала Зеленскому, Байдену и Столтенбергу всего наилучшего

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила россиян с Новым годом, пожелав им мира и благополучия, но не забыла поздравить и политиков — в частности, президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена, а также генсека НАТО Йенса Столтенберга. Дипломат пожелала им всего наилучшего в своем интервью для «Газеты.Ru»

Захарова отметила, что в новом году хотела бы, чтобы россияне могли радоваться каждому дню, а также видеть и распознавать все хорошее, что происходит вокруг, реагируя не только на плохие события. «Бывает такое, что хорошего происходит намного больше, мы просто относимся к этому как к чему-то само собой разумеющемуся», — пояснила она, призывая чаще обращать внимание на добрые вещи.

Отвечая на вопрос о том, чего бы она пожелала Зеленскому, Байдену и Столтенбергу, Захарова пошутила и предложила завершить интервью на хорошей ноте. «Всем нам всего наилучшего. Нам с вами интересных хороших информационных поводов», — добавила представитель МИД.