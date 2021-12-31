Ближайшего соратника экс-премьера Грузии избили вместе с сыном

Ближайшего соратника экс-премьера Грузии Георгия Гахария Малхаза Тория избили вместе с сыном-подростком в Западной Грузии. Об этом пишет портал «Новости Грузия» со ссылкой на сообщение во время брифинга члена политсовета партии Гахария «Для Грузии» Кахи Кемоклидзе.

Инцидент произошел в четверг, 30 декабря, в селе Коки Зугдидского муниципалитета недалеко от кладбища, когда Тория вместе с сыном навещал могилу недавно скончавшегося отца. К политику приблизились примерно восемь неизвестных и нанесли удары ему и ребенку, также злоумышленники порезали все четыре колеса машины Тории и отобрали его мобильный телефон — устройство позже нашли на близлежащей территории.

Кемоклидзе добавил, что нападавшие сказали Тория, что политик «заслуживает большего, поскольку он выбрал неправильный путь и отступился от них». После чего молодые люди скрылись на трех автомобилях — регистрационные знаки которых ни политик, ни его сын не запомнили.

В партии утверждают, что произошедшее связано с политической деятельностью Тория. По факту нападения начато следствие.

Ранее в декабре в центре Львова украинские националисты напали на музыкантов, исполнявших песни на русском языке. По словам радикалов, они решили атаковать музыкантов, поскольку те якобы снимали «провокационное видео» для российского YouTube-канала «Вписка» и исполняли для этого русские бранные песни.

