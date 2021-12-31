Россия и Белоруссия пообещали развивать военное сотрудничество из-за Запада

Москва и Минск намерены продолжать военное сотрудничество из-за бескомпромиссности Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС.

Программа согласованных действий во внешней политике, разработанная Россией и Белоруссией, содержит положения о координации взаимодействия по военно-политическим аспектам, подчеркнул министр. Он также пообещал, что важным подспорьем в такой работе станет обновленная Военная доктрина Союзного государства, утвержденная Высшим госсоветом 4 ноября.

«Хотел бы отметить, что работа наших внешнеполитических ведомств направлена на поиск путей урегулирования любых вопросов политико-дипломатическим путем», — добавил Лавров.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердили обновленную Военную доктрину Союзного государства 4 ноября на заседании Высшего госсовета. Отмечается, что военная доктрина стала «ответом на политику давления Запада». Она должна обеспечить более высокий уровень взаимодействия министерств обороны двух стран.