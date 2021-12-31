Иммунолог предсказал рост заболеваемости коронавирусом после Нового года

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с URA.RU предсказал рост заболеваемости коронавирусом после новогодних праздников. В качестве примера он привел увеличение числа случаев заражений в прошлом году.

«Нам сейчас кажется, что Новый год, рождественское чудо и все такое, но я бы не стал расслабляться В Москве и Санкт-Петербурге случаи практически все будут омикроновскими. Новогодние праздники будут сдерживать эту историю. Как только они закончатся, по заболеваемости мы точно увидим сильный и быстрый взлет», — подчеркнул специалист.

По мнению Крючкова, это скажется и на госпитализациях, поэтому пока причин для оптимизма он не увидел и призвал готовиться к подобному исходу. Иммунолог порекомендовал усилить противоэпидемические меры и отслеживать ситуацию, а также увеличить рост темпов эффективной вакцинации.

Аналогичное мнение выразила его коллега Тамара Фролова. Она отметила, что рост заболеваемости произойдет из-за массовых мероприятий и подчеркнула, что следует ограничить количество и разобщить посетителей, а также усилить контроль для соблюдения всех санитарных норм.

Ранее 31 декабря бывшая министр здравоохранения, глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова высказалась о сроках окончания пандемии коронавируса. По ее словам, сейчас специалистам сложно дать однозначную оценку омикрон-штамму. При этом они не исключают, что он «внесет свою лепту, в том числе и в окончание пандемии».

