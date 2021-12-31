Лавров заявил об отсутствии препятствий для заполнения квоты в посольстве США

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил об отсутствии препятствий для заполнения квоты в посольстве США и стабилизации работы дипломатической миссии.

«Ведь посольству США ничто не мешает заполнить согласованную квоту (455 сотрудников) и стабилизировать работу своей консульской службы», — подчеркнул министр иностранных дел.

1 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что до 1 июля 2022 года территорию РФ покинет еще одна группа сотрудников дипмиссии США в Москве в том случае, если американская сторона не пойдет на компромисс в решение дипломатического кризиса.

До этого посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что 27 сотрудников посольства РФ в США вынуждают покинуть страну до 30 января.

