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Лукашенко показал подарки от лидеров стран СНГ и отдал их медикам

Лукашенко рассказал о подарках, полученных от глав стран СНГ в России, и отдал их медикам

Кадр: телеграм-канал «Sputnik Ближнее зарубежье»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время визита в Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя» показал свои подарки, полученные от других лидеров стран СНГ во время встречи в России, после чего отдал их врачам. Кадры с места событий публикует «Пул первого».

Политик также рассказал, кто вручил ему подарки. Среди перечисленных коллег — президент Узбекистана Шавкат Мирзиев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Они вручили ему корзины с фруктами и виноградом.

«Вы же понимаете, если я это все съем, то в дверь не войду. Мне стыдно на фоне министров будет потом. Поэтому, думаю, я поделюсь с медиками», — сказал Лукашенко. При этом он призвал врачей «не расслабляться».

Президент Белоруссии в ходе визита в Санкт-Петербург подарил российскому коллеге Владимиру Путину корзину с белорусскими продуктами на общую сумму примерно восемь тысяч рублей. Вся представленная в корзине мясная продукция оказалась производства Гродненского мясокомбината. Помимо этого, в подарочном наборе для президента России есть сыр, а в другом — бокалы, фужеры и подсвечники.

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Виктория Кондратьева
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