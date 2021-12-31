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На российское кино выделят более пяти миллиардов рублей

Минфин выделит Минкультуры 5,5 млрд рублей на производство российских фильмов

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Министерство финансов России до 1 апреля выделит 5,5 миллиарда рублей Министерству культуры на производство отечественных фильмов. Об этом сообщает РИА Новости.

Из этой суммы четыре миллиарда предназначены для Фонда кино. Выделить дополнительные бюджетные средства поручил премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее стало известно, что Фонд кино отсудил деньги у создателей фильма Веры Сторожевой «Мария. Спасти Москву». Бюджет ленты составил 180 миллионов рублей.

Неизвестно, какую именно сумму выделил Фонд кино, у которого авторы проекта попросили 60 миллионов, однако отмечается, что продюсеры вернули организации пять миллионов. У создателей картины потребовали проценты на сумму 250 тысяч рублей, и суд удовлетворил это требование.

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Варвара Кошечкина
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