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Мишустин подвел итоги года и поздравил россиян с праздниками

Мишустин поздравил россиян с Новым годом: с уверенностью смотрим в будущее

Фото: пресс-служба Правительства РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиян с праздниками и подвел итоги уходящего года. Обращение председателя правительства опубликовано на сайте кабмина.

«Примите мои искренние поздравления с Новым годом и Рождеством. Эти светлые праздники объединяют все поколения, дарят радость, тепло общения, создают хорошее настроение», — сообщается в послании.

Премьер отметил, что серьезные вызовы уходящего года сплотили страну и укрепили веру в то, что со всеми проблемами можно справиться совместными усилиями. «Мы с уверенностью смотрим в будущее, открыты для новых дел и начинаний, которым посвятим следующие 365 дней», — добавил он, пожелав соотечественникам счастья, удачи и здоровья.

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Варвара Кошечкина
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