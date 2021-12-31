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Россиян предупредили о штрафах в новогоднюю ночь

Юристы Гавришев и Скрябина напомнили о штрафах за шум после 23:00 в новогоднюю ночь

Фото: Unpslash

В зимние каникулы россияне стали чаще жаловаться в ЖКХ на шум и мусор, разбросанный после праздников. К этому привела пандемия коронавируса, которая заставила многих людей отмечать Новый год дома. В интервью «Известиям» эксперты рассказали, за какие действия россиянам могут грозить штрафы.

В новогоднюю ночь многие граждане забывают о правилах соблюдении тишины и покоя. Адвокат и управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев предупредил россиян, что закон не рассматривает праздник как исключение. Он напомнил, что в Москве в новогоднюю ночь запрещается шуметь в обычное для других дней время: с 23:00 до 07:00. Создание шума в этот период грозит штрафом в размере от тысячи до двух тысяч рублей.

Член Ассоциации юристов России Наталья Скрябина добавила, что региональное законодательство иначе смотрит на правило о соблюдении тишины. По ее словам, в некоторых российских субъектах учтены прямые исключения во время празднований Нового года.

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«Например, закон Самарской области "Об обеспечении тишины и покоя граждан в ночное время на территории Самарской области" прямо предусматривает возможность шуметь в новогоднюю ночь с 22:00 до 3:00», — объяснила специалист.

Однако при запрете нарушать тишину следует учитывать, с какой громкостью происходит празднование Нового года. Уровень звукового давления определяется не источником шума, а помещением или территорией, на которые он распространяется. Поэтому не имеет значения, не соблюдаются правила громким застольем или пиротехникой.

Россиянам также напомнили, что после праздников необходимо утилизировать елку. Не нужно выбрасывать ее в мусоропровод и канализацию, призвал председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Константин Крохин.

Марина Совина
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