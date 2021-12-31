Раскрыты три самых опасных продукта новогоднего стола
Самым вредным продуктом на новогоднем столе является майонез, заявила терапевт, диетолог Юлия Пигарева, пишет агентство «Прайм».
По словам специалиста, майонез становится опасным для здоровья, так как в новогоднюю ночь потребляется в большом количестве. «Добавляя майонез даже в салат из свежих овощей, мы резко снижаем все его полезные свойства», — объяснила эксперт.
Врач призвала заменить его заправкой собственного приготовления и раскрыла ее состав: это йогурт, горчица, лимонный сок и соевый соус.
Второе место среди трех самых нежелательных «гостей» стола она назвала сладкие газированные напитки с «непомерным содержанием сахара», красителей и ароматизаторов. Нужно ограничить число газировки или вместо нее предложить близким и друзьям минеральную воду, морс, компот.
На третьем месте антирейтинга — шампанское. Сладкие или полусладкие виды содержат много сахара. «Лучше отдать предпочтение шампанскому брют», — посоветовала врач. Диетолог считает, что к новогоднему столу вместо замысловатых нужно готовить простые блюда.
Ранее диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что мясные и рыбные нарезки наиболее вредны для здоровья, так как первые обычно слишком жирные, а вторые содержат избыточное количество соли.