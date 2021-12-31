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Раскрыты три самых опасных продукта новогоднего стола

Диетолог Пигарева призвала ограничить майонез и газировку на новогоднем столе

Фото: Pexels.com

Самым вредным продуктом на новогоднем столе является майонез, заявила терапевт, диетолог Юлия Пигарева, пишет агентство «Прайм».

По словам специалиста, майонез становится опасным для здоровья, так как в новогоднюю ночь потребляется в большом количестве. «Добавляя майонез даже в салат из свежих овощей, мы резко снижаем все его полезные свойства», — объяснила эксперт.

Врач призвала заменить его заправкой собственного приготовления и раскрыла ее состав: это йогурт, горчица, лимонный сок и соевый соус.

Второе место среди трех самых нежелательных «гостей» стола она назвала сладкие газированные напитки с «непомерным содержанием сахара», красителей и ароматизаторов. Нужно ограничить число газировки или вместо нее предложить близким и друзьям минеральную воду, морс, компот.

На третьем месте антирейтинга — шампанское. Сладкие или полусладкие виды содержат много сахара. «Лучше отдать предпочтение шампанскому брют», — посоветовала врач. Диетолог считает, что к новогоднему столу вместо замысловатых нужно готовить простые блюда.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что мясные и рыбные нарезки наиболее вредны для здоровья, так как первые обычно слишком жирные, а вторые содержат избыточное количество соли.

Алия Шарафутдинова
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