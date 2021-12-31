Байден заявил Путину о решительном ответе при «вторжении» России на Украину

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заявил о готовности Вашингтона и его союзников дать решительный ответ в случае «вторжения» России на Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, Байден призвал РФ к деэскалации напряженности с Украиной. «Он четко дал понять, что Соединенные Штаты и их союзники и партнеры дадут решительный ответ, если Россия в дальнейшем вторгнется на Украину», — отметила Псаки.

Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что Путин в ходе переговоров с Байденом озвучил ему «ключевую мысль» о необходимости гарантий безопасности со стороны США. По словам Ушакова, Байден с такой точкой зрения согласился, он отреагировал на нее логично и серьезно.

Вечером 30 декабря президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор. Диалог начался в 15:35 по вашингтонскому времени (23:35 мск) в четверг, 30 декабря, и завершился в 16:25 (00:25 мск пятницы, 31 декабря).