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Захарова рассказала про новогодний «антикорпоратив» в МИД

Представитель МИД Захарова о праздновании Нового года в министерстве: у нас антикорпоратив

Фото: пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью «Газете.Ru» рассказала о праздновании Нового года в министерстве.

«У нас антикорпоратив. До ковида у нас была традиция: мы собирались департаментом, сами придумывали программу, сами скидывались и в один из последних дней уходящего года устраивали вечера», — рассказала дипломат, отметив, что главным событием для внешнеполитического ведомства в предновогодний период обычно становится прием для российских и иностранных журналистов.

По ее словам, такие приемы «всегда сопряжены не просто с торжественностью момента и новогодним настроением», но и с капустниками, ответными скетчами журналистов, а также интересными беседами на внешнеполитические и международные темы. Захарова подчеркнула, что из-за пандемии коронавируса традиция едва не прервалась, однако в прошлом году прием все же прошел, пусть и в онлайн-формате.

В этом году представители министерства предварительно оценили эпидемобстановку и все же провели прием, организовав рассадку гостей особым образом. Из-за ситуации с COVID-19 журналистов на приеме было меньше, чем обычно. «Но при этом атмосфера была фантастическая и прием продлился четыре часа. Там была просто настоящая феерия: песни от мидовского пула, стихи, видео поздравления. Отвели душу», — добавила представитель МИД.

Ранее Захарова поздравила россиян с Новым годом, пожелав им мира и благополучия, но не забыла поздравить и политиков — в частности, президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена, а также генсека НАТО Йенса Столтенберга.

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Варвара Кошечкина
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