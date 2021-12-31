Медведчук заявил о поступавших из офиса Зеленского предложениях покинуть Украину

Глава политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил, что представители офиса президента Украины Владимира Зеленского предлагали ему покинуть страну перед началом уголовных преследований. Его слова приводит ТАСС.

Лидер ОПЗЖ уточнил, что получал «массу предложений» от близких людей, на которых выходили представители офиса украинского лидера. В частности, ему рекомендовали уехать на несколько месяцев полечиться. Помимо этого Медведчук отметил, что после начала уголовных преследований ему несколько раз предлагали отказаться от политической деятельности в будущем. По его словам, в таком случае в отношении него обещали рассмотреть «какие-то варианты послабления в этом преступном давлении».

Ранее Медведчук призвал преодолеть кризис в отношениях России и Украины, а также перестать стремиться в НАТО и строить в стране «анти-Россию».