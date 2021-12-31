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В России рассказали о серьезном предупреждении Путина для Байдена

Ученый Лукин: президент Путин донес до Байдена мысль о жестком ответе РФ на санкции США
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Замдиректора по науке Восточного института - Школы региональных и международных исследований Дальневосточного федерального университета Артем Лукин рассказал, что президент России Владимир Путин в ходе телефонной беседы сделал серьезное предупреждение своему американскому коллеге Джо Байдену. По словам ученого, российский лидер смог донести до него мысль о жестком ответе Москвы на санкции Вашингтона, передает РИА Новости.

«Байден пригрозил Путину беспрецедентными санкциями, а Путин выступил ответно — заявил, что санкции будут означать разрыв практически полный российско-американских отношений. Думаю, что Путин не просто так это сказал, предупреждение было серьезным», — подчеркнул эксперт.

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Лукин выразил надежду на то, что американский лидер и его администрация это услышала. Он подчеркнул, что президент России впервые сформулировал мысль о жестком и неограниченном ответе на санкции США, что является важным моментом.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков по итогам переговоров двух президентов заявил, что Владимир Путин допустил разрыв отношений между странами в случае введения новых, «беспрецедентных санкций». По словам Ушакова, американский лидер напомнил, что при продолжения эскалации на границе Украины западные страны разработают «масштабные санкции», включая меры в экономической и военной сферах.

Разговор между российским и американским лидерами начался в 15.35 по вашингтонскому времени (23.35 мск) в четверг, 30 декабря, и завершился в 16.25 (00.25 мск пятницы, 31 декабря), сообщили в Белом доме. В общей сложности диалог продолжался 50 минут.

Марина Совина
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