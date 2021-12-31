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Корова залезла на крышу здания, не смогла спуститься и попала на видео

Любопытная корова залезла на крышу по снегу и застряла там, когда снег растаял

В Китае корова залезла на крышу здания по снегу и не смогла спуститься после того, как он быстро растаял. На видео с животным обратило внимание издание Daily Mail.

Инцидент произошел в городском округе Тунляо автономного района Внутренняя Монголия. Как сообщили очевидцы, один из которых снял попавший в сеть ролик, в последние несколько дней в регионе выпало много снега. Его сгребали с проезжей части в сторону зданий.

Около одного из магазинов снежная гора получилась настолько высокой, что бродившая там любопытная корова смогла забраться по ней на крышу. Однако вскоре снег начал быстро таять, и животному, которое заночевало наверху, не удалось спуститься прежним путем. Застрявшая на высоте корова ходила по крыше и мычала. Хозяевам магазина удалось отыскать владельца животного, однако спустить корову вниз не смогли.

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В какой-то момент мужчина подогнал к зданию экскаватор, но корова испугалась и принялась бегать по крыше магазина и соседних зданий, разбивая копытами черепицу. В конце концов корову решили оставить в покое, чтобы она не испортила крыши еще сильнее.

После того как животное успокоилось, оно самостоятельно нашло самое низкое место на одной из крыш и спрыгнуло вниз.

Ранее сообщалось, что в Индии на видео попала корова, которая отомстила мужчине за издевательства над собакой. Мужчина схватил пса за шею, после чего в кадре появилась корова, которая бросилась на обидчика собаки.

Никита Савин
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