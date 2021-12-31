В честь звезды «Иронии судьбы» назовут сквер в России

В Санкт-Петербурге появится сквер в честь звезды фильма «Ирония судьбы» Андрея Мягкова. Об этом сообщает KP.RU.

Его имя будет носить сквер на Ивановской улице в Невском районе российского города. Там жила семья артиста после войны.

Как рассказал петербургский депутат Алексей Цивилев, с такой инициативой выступили представители муниципального округа Ивановский. Он отметил, что Топонимическая комиссия поддержала идею переименовать место.

Андрей Мягков сыграл главную роль Жени Лукашина в новогодней картине режиссера Эльдара Рязанова. В кино Мягков впервые снялся в 1965 году в роли зубного врача. Он также снимался в таких фильмах Рязанова, как «Служебный роман», «Гараж» и «Жестокий романс».