Скворцова оценила заболеваемость COVID-19 среди привитых вакциной ФМБА

Среди привившихся в рамках испытаний вакциной от COVID-19, разработанной специалистами Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), заболевших пока не наблюдается. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказала глава ФМБА Вероника Скворцова, ее слова приводит РИА Новости.

«Никто пока не заболел, хотя люди находятся на свободном режиме, это очень важно, потому что протективности в силе», — заявила Скворцова, оценивая результаты проведенной вакцинации.

При этом она уточнила, что первым добровольцам сделали прививки около 100 дней назад. В рамках исследования было привито порядка 150 тысяч человек.

Ранее в США предупредили о коронавирусной буре. По словам директора центра исследования инфекционных заболеваний в Университете Миннесоты Майкла Остерхолма, в предстоящие недели жители Соединенных Штатов столкнутся с серьезными проблемами, связанными с распространением на территории государства омикрон-штамма коронавируса.