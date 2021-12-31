Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Скворцова оценила заболеваемость COVID-19 среди привитых вакциной ФМБА

Скворцова: среди привитых вакциной ФМБА никто пока не заболел

Фото: Globallookpress.com

Среди привившихся в рамках испытаний вакциной от COVID-19, разработанной специалистами Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), заболевших пока не наблюдается. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказала глава ФМБА Вероника Скворцова, ее слова приводит РИА Новости.

«Никто пока не заболел, хотя люди находятся на свободном режиме, это очень важно, потому что протективности в силе», — заявила Скворцова, оценивая результаты проведенной вакцинации.

При этом она уточнила, что первым добровольцам сделали прививки около 100 дней назад. В рамках исследования было привито порядка 150 тысяч человек.

Ранее в США предупредили о коронавирусной буре. По словам директора центра исследования инфекционных заболеваний в Университете Миннесоты Майкла Остерхолма, в предстоящие недели жители Соединенных Штатов столкнутся с серьезными проблемами, связанными с распространением на территории государства омикрон-штамма коронавируса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Скворцова оценила заболеваемость COVID-19 среди привитых вакциной ФМБА
Российский посол предсказал активизацию связей с европейской страной
Китай пообещал сохранять международный порядок вместе с Россией
Саашкашвили признался в наличии внебрачной дочери
В США предупредили о коронавирусной буре
Онкобольные дети получили пустые коробки в подарок от шоу «Модный приговор»
Перепутавший финиш и лишившийся медали российский биатлонист объяснился
«Одноклассники» запустили сервис на базе deepfake-технологии
Умер родной брат патриарха Кирилла
За сутки в России зафиксировано более 20 тысяч случаев заражения коронавирусом
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter